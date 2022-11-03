Новые резиденты в "Великом камне" дали старт высокотехнологичным производствам - что будут выпускать и кому продавать?

На новый уровень развития выходит Белорусско-китайский индустриальный парк. "Великий камень" - наглядный пример стремительного роста наших общих интересов с Поднебесной. Сегодня там зарегистрировали сразу 6 новых резидентов. Таким образом общее количество компаний уже вплотную приблизилось к сотне лучших инновационных производств из 15 стран. Чем сегодня живет высокотехнологичная площадка, расскажет Алина Лаппо.

Инновационное производство

Автоматизированный процесс и производство полного цикла позволяет выпускать любое современное стекло для машин, пассажирского транспорта и спецтехники. Основные мощности предприятия переехали в "Великий камень" из Могилева. Пока новый резидент еще готовится выйти на серийное производство, объемы будут до 50 тысяч комплектов остекления в год, но при необходимости есть возможность увеличить их вдвое. Предприятие отправляет львиную долю продукции на российские автозаводы. В планах открыть и свое предприятие в Казахстане.

Построим стекольный завод в Казахстане. Это будет наш следующий завод, на который мы внедрим гораздо больше новшеств. У нас где-то 80 % производства уходит на крупнейшие российские заводы. Сельскохозяйственные заводы - это Питерский тракторный завод, Ростовский комбайновый завод, который мы стеклим уже лет 12. Владимир Кульбенков, директор частного предприятия по производству стекла

"Великий камень" рассчитывает принять сотого резидента уже в этом году

"Великий камень" - это плодотворная почва для развития почти сотни компаний из 15 стран. Высокие технологии и инновации - на выпуск такой продукции нацелены резиденты. Это обеспечивает движение вперед и науке, и экономике. Конечно, в сегодняшних условиях один из ключевых моментов - импортозамещение. Биотехнологии и беспилотный транспорт - по этим направлениям в том числе китайские партнеры предлагают сегодня совместные проекты.

"Великий камень" зарегистрировал 6 новых резидентов

По словам главы администрации индустриального парка "Великий камень" Александра Ярошенко, новые резиденты парка планируют экспортировать продукцию в основном в страны ЕАЭС - около 70 %. В целом в "Великий камень" приходят резиденты, которые ориентированы на экспорт. Сейчас основная часть уходит в евразийское пространство, начинает быть востребованным и азиатский рынок, а также остается рынок Европейского союза. Задача взаимодействия по всем направлениям остается.





Белтаможсервис планирует построить транспортно-логистический центр в "Великом камне"

Для поставок продукции на экспорт крайне важна оптимизированная логистика. А санкционные ограничения разорвали многие цепочки. Белтаможсервис будет их соединять и заниматься перевалкой грузов на базе "Великого камня". Планируется построить универсальный мультимодальный терминал. Тем более что локация индустриального парка, а именно непосредственная близость к аэропорту и железнодорожная инфраструктура позволяют принимать различные категории грузов.

Китайско-белорусские отношения, партнерские отношения - это максимальное содействие всем резидентам парка. Будет строиться современная транспортная инфраструктура, которая будет соответствовать всем требованиям, всем видам груза, которые будут обрабатываться на территории "Великого камня". Конечно, это транзитный объем грузов, который идет через территорию нашей страны с востока на запад и севера на юг. Вадим Бабарикин, гендиректор РУП "Белтаможсервис"

Цель этого проекта - развитие и расширение комплекса логистических услуг экспортно-импортного направления. Создание транспортно-логистического центра в перспективно развивающемся индустриальном парке "Великий камень" позволит объекту стать одной из опорных точек Экономического пояса Шелкового пути и выполнять роль коммуникационного звена между государствами. Сегодня логистика - важный элемент бизнеса, а тем более в отношениях Беларуси и Китая.





С июля на китайских площадках объем продаж белорусских товаров составил $500 тыс.

Белорусский производитель сегодня ищет новые пути и возможности в торговле, в том числе и в тесной связке со стратегическими партнерами. Еще в июле Беларусь и Китай дали старт активному развитию электронных продаж. Хороший спрос на белорусские продукты подстегнул открыть на платформе и промышленный сектор. Сейчас он в процессе оформления. Новый формат сотрудничества позволит увеличить наши экспортные поставки и взаимную торговлю между странами.

По словам первого заместителя гендиректора СЗАО "Компании по развитию индустриального парка" Кирилла Коротеева, цифровой павильон успешно работает на площадках Douyin и Jingdong с июля. За это время у него появилось более полумиллиона подписчиков, объем продаж составил $500 тыс. На цифровой платформе наиболее востребованы белорусские конфеты, печенье, снеки. В планах создание отдельной торговой компании.

Беларусь презентует национальный павильон на выставке импорта в Шанхае