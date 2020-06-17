Новые схемы движения. Круговая развязка на площади Богушевича

В столице изменилась схема движения на площади Богушевича - здесь делают круговую развязку, похожую на кольцо площади Бангалор. После завершения работ на развязке от площади Мясникова в сторону улицы Кальварийской транспорт будет двигаться по трем полосам, повернуть на Немигу можно будет с одной полосы.

На участке уже идет наладка оборудования. А в первые дни после завершения работ на площади будут дежурить сотрудники ГАИ, чтобы контролировать перемещение транспортных потоков.



