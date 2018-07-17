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Новые социально значимые объекты на карте Минска
В столице к концу года сдадут в эксплуатацию три школы и столько же детских садов. Так, 1 сентября новоселов примет новое учебное заведение по улице Чечета. Это школа номер 204. Здесь смогут учиться более тысячи школьников. В здании сразу два бассейна, яркие интерьеры и комфортные классы. В школьном дворе есть теннисный корт и баскетбольная площадка.
А вот городской ландшафт микрорайона Лебяжий дополнило новое здание детского сада на 230 мест. Первых воспитанников он примет также в сентябре. Дети смогут заниматься плаванием в бассейне. Для них же уютные игровые и учебные классы.
Еще один детский сад возводят и в микрорайоне Брилевичи, недалеко от 204-ой школы-новостройки. Таким образом сегодня Московский и Центральный - районы с наиболее интенсивной застройкой жилых домов и социальных объектов.
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