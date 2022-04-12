Новые социально значимые объекты появятся в Жодино

Действительно один железнодорожный переезд и одна эстакада - это для города мало. А когда мы сделаем «прокол», то сможем туда заходить и развивать в пятом микрорайоне строительство многоквартирного жилья. Поэтому для удобства сообщения такой «прокол» необходим. В восьмом микрорайоне осталось построить один дом, во втором полугодии начнем строить. Плюс остается там школа, мы ее проектируем. И на этом восьмой микрорайон полностью закрываем.

Валерий Бабицкий, заместитель председателя Жодинского горисполкома