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Новые социально значимые объекты появятся в Жодино

Рядом с детской поликлиникой (которую открыли в конце февраля) при поддержке БелАЗа в Жодино построят и физкультурно-оздоровительный центр. Проект сконцентрирует в себе максимум спортивных возможностей. Возводят в Жодино и две комфортабельные гостиницы. В планах и несколько новых микрорайонов. Один из них позиционирует себя как "Зеленая долина" и разместится за железной дорогой, которую, кстати, будет удобно пересекать.

Действительно один железнодорожный переезд и одна эстакада - это для города мало. А когда мы сделаем «прокол», то сможем туда заходить и развивать в пятом микрорайоне строительство многоквартирного жилья. Поэтому для удобства сообщения такой «прокол» необходим. В восьмом микрорайоне осталось построить один дом, во втором полугодии начнем строить. Плюс остается там школа, мы ее проектируем. И на этом восьмой микрорайон полностью закрываем.
Валерий Бабицкий, заместитель председателя Жодинского горисполкома

Также среди инфраструктурных проектов Жодино и две просторные парковки для работников БелАЗа. Новые площадки оптимизируют места для стоянки авто вдоль завода, а также не будут осложнять движение на трассе в направлении Смолевичей и Борисова.

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