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Новые социально значимые объекты сейчас строятся в Гомеле и Гродно
Сразу 2 социально значимых объекта сейчас возводят в Гомеле. Это новый корпус больницы скорой помощи (он объединит несколько отделений с самой современной техникой). И новая школа с образовательными ноу-хау. Инфраструктурные вопросы решают и в Гродно. В одном из микрорайонов построили детский сад на 270 мест. Все подробности в нашей рубрике "Нужное людям".
На сверку бумажного проекта с офлайн-возведением пара минут и снова к делу. На этой площадке строители круглые сутки. Возводят важный для города социальный объект - корпус больницы скорой помощи.
Проект реализуют в несколько этапов. Вначале снесли ветхие постройки, вырыли котлован. На очереди фундамент. Сейчас в работе около сотни специалистов. Сбавлять темп не собираются: совсем скоро здесь вырастут стены и лестничные перекрытия.
Технически проект не самый простой. Задача - провести новые инженерные коммуникации, газопровод, теплотрассу, водопровод и напорные коллекторы. И все это в сжатые сроки.
В дополнение трансформаторная и даже своя кислородная станция. Сам корпус будет 4-этажным. Для больницы в несколько сотен пациентов в сутки расширение нужно было как воздух. На новых площадях появится приемно-диагностическое отделение. По соседству отделения урологии, анестезиологии и реанимации. Начинка - современный оперблок и новейшая техника.
Мотор спецтехники не умолкает и на стройплощадке в Новобелице. Здесь возводят новую школу. Для молодого микрорайона это как раз кстати. Проектировщики обещают лингафонныекабинеты, безбарьерку и даже кинофотолабораторию. Проект для региона уникальный. И не менее сложный. С учетом разного качества почв проектировщикам пришлось смиксовать ленточный и свайный фундамент. К слову, сейчас строители возводят именно его.
А для новоселов молодого микрорайона в Гродно подарком стал новый детский сад. Возведен в рекордные сроки. От проекта до открытия чуть больше года. Собственное жилье здесь получают в основном молодые и многодетные семьи, поэтому медлить с социальнойинфраструктурой городские власти не стали.
Работает сад чуть больше недели, за это время половина из 270 мест уже заполнены. Многодетной маме Марине Дегтяревой детей приходилось возить в соседний микрорайон, а это больше десятка километров на общественном транспорте. Сейчас проблема решена.
Опытные педагоги, современная материально-техническая база, есть даже собственный бассейн. Новый детский сад стал местом притяжения для всех молодых родителей микрорайона. А строительство новых социальных объектов в Гомеле планируют завершить уже в течение нескольких лет.
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