Новые специальности в колледжах Минской области

Не стоит на месте и сфера образования. В колледжах Минской области появятся новые специальности. Например, в Борисовском государственном колледже это "Парикмахерское искусство и декоративная косметика". В Молодечненском организуют подготовку кадров по квалификации "Монтажник каркасно-обшивных конструкций сухого строительства". Две новые специальности появятся и в Политехническом колледже в Борисове.

Отметим, новые специальности всегда появляются в связи с потребностями рынка. Так, с этого учебного года в Политехническом колледже идет подготовка по специальности "Автомобилестроение". Кадры готовят в том числе и для местного производства легковых автомобилей "Белджи". Актуальные знания и практические навыки учащиеся получают и благодаря новому Ресурсному центру. Там изучают концепцию "Индустрия 4.0", т. е автоматизацию промышленных процессов и производства.