Новые специальности в системе профессионально-технического и среднего специального образования

Например, в Борисовском государственном колледже - это "парикмахерское искусство" и "декоративная косметика". В Молодечненском - организуют подготовку кадров по квалификации "монтажник каркасно-обшивочных конструкций сухого строительства". Тем временем в политехническом колледже в Борисове появятся сразу две новые специальности.

Так, с этого учебного года в политехническом колледже идет подготовка по специальности "автомобилестроение". Кадры готовят и для местного производства легковых автомобилей "БелДжи". Актуальные знания и практические навыки учащиеся получают и благодаря новому ресурсному центру. Там изучают концепцию "Индустрия 4.0", а это значит - автоматизацию промышленных процессов и производства.