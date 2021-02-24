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Новые специальности в системе профессионально-технического и среднего специального образования
Например, в Борисовском государственном колледже - это "парикмахерское искусство" и "декоративная косметика". В Молодечненском - организуют подготовку кадров по квалификации "монтажник каркасно-обшивочных конструкций сухого строительства". Тем временем в политехническом колледже в Борисове появятся сразу две новые специальности.
Новые специальности появляются в связи с потребностями рынка
Так, с этого учебного года в политехническом колледже идет подготовка по специальности "автомобилестроение". Кадры готовят и для местного производства легковых автомобилей "БелДжи". Актуальные знания и практические навыки учащиеся получают и благодаря новому ресурсному центру. Там изучают концепцию "Индустрия 4.0", а это значит - автоматизацию промышленных процессов и производства.
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