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Новые станции метро в Минске планируют открыть через два года
Плюс 300 метров к Зеленолужской линии. Строительство новых станций метро продолжается в Минске. Механизированный комплекс "Алеся" прокладывает левый тоннель на участке от "Аэродромной" до "Неморшанского сада". С конечнойстанцией "Слуцкий гостинец" соединить подземную магистраль планируют до конца года. Наибольшая готовность у станции "Аэродромная". Там завершаются строительно-монтажные работы, частично приступили к отделке. Кстати, именно здесь на перспективу заложили пересадочный узел на четвертую ветку.
Первых пассажиров новые станции метро планируют принять через 2 года. Затем линия будет расширяться к северу - в направлении Зеленого Луга. Возведение четвертой ветки планируют закончить к 2028 году.
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