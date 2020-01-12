Новые станции Минского метрополитена откроют ко Дню Независимости

- 3 Июля. Строительно-монтажные работы на "Ковальской слободе", " Вокзальной " и "Площади Франтишка Богушевича" сейчас завершили. Там специалисты работают над интерьером. В скором времени и скульпторы, которые создают арт-объекты для минской подземки, тоже спустятся работать в производственные цеха. Их художественные композиции будут украшать станции "Вокзальная", "Юбилейная площадь" и "Площадь Франтишка Богушевича". Для создания авторы планируют использовать преимущественно материалы из металла, конструкции будут довольно объемные - некоторые не менее пяти-шести метров.

Максим Петруль, скульптор:

"Вместо музеев и галерей мы показываем произведения искусства на станциях метро. Но это такой новый для Беларуси тренд, я его инициатор, и как показывает практика, это понравилось, прижилось. Минск от этого только приобретает. Естественно, проходимость станций метро несопоставима с музеями и галереями. Зритель видит произведения искусства, и речь идет о тысячах посещений за день".