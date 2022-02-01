Новые ставки единого налога для предпринимателей Беларуси

С этого месяца предприниматели будут уплачивать единый налог по новым ставкам. Чтобы перейти на новую систему, нужно вовремя подать инспектору декларацию и узнать примерную сумму, которую придется отдать за год. При наличии электронной подписи это можно сделать, не выходя из дома, через личный кабинет. Что касается самозанятых, то здесь количество плательщиков за последний год увеличилось почти в 2,5 раза и почти втрое выросли поступления.