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Новые свидетельства геноцида белорусского народа обнаружены в Минском районе
В Минском районе в урочище Уручье обнаружены новые свидетельства зверств нацистов. Сведения об уничтожении свыше 50 тысяч мирных жителей и военнопленных в лесу (вблизи деревни Копище) были получены в ходе расследования дела о геноциде. Площадку сегодня посетили премьер, генпрокурор и министр обороны Беларуси.
Всего с 2021 года на этой территории обнаружено 13 ям-могил, из них 11 - в этом году, это удалось благодаря совместной работе с учеными. С помощью специального коптера специалисты увидели в лесном массиве те самые углубления. Согласно архивным документам, в урочище описывалось местонахождение только 10 ям. Сегодня ведется работа в трех могилах. Уже найдены и первые улики: патроны и гильзы от немецкого оружия.
Если брать сведения акта чрезвычайной комиссии 44-го года, больше 57 тысяч человек - это в семи ямах. Соответственно, мы нашли еще шесть ям-могил. В среднем в одной яме-могиле от 1 до 8 тысяч останков людей. Вот и считайте сами. Конечно, надо понимать, что наряду с такими местами, как Уручье, Тростенец, Шталаг и так далее, наиболее массовые казни производились здесь, на территории Минска и прилегающих к нему территориях. Эти казни производились с 41-го по 44-й годы, что подтверждается рядом документов. Но эта работа ведется не только для того, чтобы обнаружить места массового захоронения. Для того, чтобы люди знали реальные масштабы трагедии, для того, чтобы из небытия, пусть несколько фамилий найти и передать родственникам сведения
В рамках дела о геноциде уже в этом году начнутся первые процессы в отношении нацистских преступников, в том числе умерших, которые не понесли наказание. Речь идет как минимум о трех карателях. В следующем году планируется уже не менее 15 материалов.
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