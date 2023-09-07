Новые свидетельства геноцида белорусского народа обнаружены в Минском районе

Если брать сведения акта чрезвычайной комиссии 44-го года, больше 57 тысяч человек - это в семи ямах. Соответственно, мы нашли еще шесть ям-могил. В среднем в одной яме-могиле от 1 до 8 тысяч останков людей. Вот и считайте сами. Конечно, надо понимать, что наряду с такими местами, как Уручье, Тростенец, Шталаг и так далее, наиболее массовые казни производились здесь, на территории Минска и прилегающих к нему территориях. Эти казни производились с 41-го по 44-й годы, что подтверждается рядом документов. Но эта работа ведется не только для того, чтобы обнаружить места массового захоронения. Для того, чтобы люди знали реальные масштабы трагедии, для того, чтобы из небытия, пусть несколько фамилий найти и передать родственникам сведения

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси