Новые технологии и цифровизация - одна из важных тем областного педсовета в Бресте

В этом учебном году усиливается роль патриотического воспитания молодежи. И это должно проходить не только в рамках внешкольной работы, но и на самих уроках. Если это внедрить в учебный процесс, это будет замечательно!

Алла Таболина, учитель гимназии г. Иваново