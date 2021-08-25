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Новые технологии и цифровизация - одна из важных тем областного педсовета в Бресте


В этом учебном году усиливается роль патриотического воспитания молодежи. И это должно проходить не только в рамках внешкольной работы, но и на самих уроках. Если это внедрить в учебный процесс, это будет замечательно!
Алла Таболина, учитель гимназии г. Иваново



Мы имеем одну из самых крепких в Европе материально-технических и учебных баз. Сколько у нас сегодня университетов, какие у них рейтинги, и другого уровня учебные заведения. Поэтому сегодня приходишь и выбираешь свое будущее!
Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома


В новом учебном сезоне в Брестской области станет на одно учреждение больше: в Барановичах откроется еще одна школа.

Всего в регионе за парты сядут 172 тысячи школьников.
Это почти на 5 тысяч больше, чем в прошлом году.



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