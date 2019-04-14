Новые технологии на неделе обсуждали на TIBO - ежегодном форуме информационно-коммуникационных достижений, который объединяет, кстати, не только белорусов. С особым вниманием за TIBO следили и мы - телевизионщики, тем более - был повод.





В номинации "Лучший информационный ресурс" первое место досталось сайту Белтелерадиокомпании tvr.by

В рамках инновационной недели традиционно проводится интернет-премия, где выбирают лучшие сетевые издания. Так, в номинации

Второе - у сайта международного спутникового канала "Беларусь 24". Еще раз поздравляем коллег!

Ключевым событием по традиции стала выставка. Новейшие разработки к нам привезли более сотни компаний из 16 стран. Это производители телекоммуникационного оборудования, разработчики и поставщики самых технологичных решений, интеллектуальных сервисов.

TIBO - это пример того, что цифровая экономика теперь приоритет в развитии каждой отрасли. Примечательно, что госсектор в освоении технологий стремится не отстать от частного конкурента - идет работа по развитию электронного правительства и системы предоставления государственных электронных услуг гражданам и бизнесу. Только за прошлый год в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства Беларусь поднялась сразу на 11 пунктов и сегодня занимает 38 место.

Центром выставки стала экспозиция Минсвязи и других республиканских органов управления. Для демонстрации отобрали законченные цифровые решения. Также на форуме можно было больше узнать об электромобилях, системах умного города и умного дома, новшествах в здравоохранении и образовании, протестировать работу 5G-интернета высокой скорости.

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:

"Основная такая мысль и основной посыл проводимой выставки в том, чтобы показать не только разработчикам, не только пользователям, но и тем людям, которые принимают решения на внедрение этих технологий, что вот оно есть. Этого не надо бояться, это можно применять и применять в различных отраслях".



Зрителям представили человекоподобного робота белорусского производства