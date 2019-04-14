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Новые технологии на неделе обсуждали на TIBO
Новые технологии на неделе обсуждали на TIBO - ежегодном форуме информационно-коммуникационных достижений, который объединяет, кстати, не только белорусов. С особым вниманием за TIBO следили и мы - телевизионщики, тем более - был повод.
В номинации "Лучший информационный ресурс" первое место досталось сайту Белтелерадиокомпании tvr.by
В рамках инновационной недели традиционно проводится интернет-премия, где выбирают лучшие сетевые издания. Так, в номинации
Второе - у сайта международного спутникового канала "Беларусь 24". Еще раз поздравляем коллег!
Ключевым событием по традиции стала выставка. Новейшие разработки к нам привезли более сотни компаний из 16 стран. Это производители телекоммуникационного оборудования, разработчики и поставщики самых технологичных решений, интеллектуальных сервисов.
TIBO - это пример того, что цифровая экономика теперь приоритет в развитии каждой отрасли. Примечательно, что госсектор в освоении технологий стремится не отстать от частного конкурента - идет работа по развитию электронного правительства и системы предоставления государственных электронных услуг гражданам и бизнесу. Только за прошлый год в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства Беларусь поднялась сразу на 11 пунктов и сегодня занимает 38 место.
Центром выставки стала экспозиция Минсвязи и других республиканских органов управления. Для демонстрации отобрали законченные цифровые решения. Также на форуме можно было больше узнать об электромобилях, системах умного города и умного дома, новшествах в здравоохранении и образовании, протестировать работу 5G-интернета высокой скорости.
Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:
"Основная такая мысль и основной посыл проводимой выставки в том, чтобы показать не только разработчикам, не только пользователям, но и тем людям, которые принимают решения на внедрение этих технологий, что вот оно есть. Этого не надо бояться, это можно применять и применять в различных отраслях".
Зрителям представили человекоподобного робота белорусского производства
Впервые здесь представили зрителям и человекоподобного робота белорусского производства. Разработчики - сотрудники Национальной академии наук. Вот так, постепенно, нравится нам это или нет, новые технологии с каждым днем становятся для нас все более важными и востребованными. Кажется, этот полет мысли человека уже не остановить.
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