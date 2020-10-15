Новые технологии в налогообложении

Налоговая система - один из основных элементов экономической политики. С каждым годом она становится более простой и удобной в использовании. Новые технологии налогового администрирования создают уникальные возможности взаимодействия как с физлицами, так и с субъектами хозяйствования, тем самым упрощая рабочий процесс.

О неизбежной цифровизации и развитии налоговой службы расскажет Алина Лаппо.

Рассказывает Алина Лаппо.

Удобные онлайн-сервисы, личный кабинет, электронная очередь - все для комфорта налогоплательщиков. Такой формат взаимодействия оценили многие. К слову, теперь можно не заполнять декларацию - это сделает система, нужно просто проверить и поставить подпись. Сервис позволяет не только сократить контакты с налоговиками, но также избежать и ряда ошибок при заполнении документов вручную.

Личным кабинетом и его сервисами пользуются уже более 90 % плательщиков. Такое электронное взаимодействие позволяет услышать каждого клиента и улучшить работу всех служб там, где это необходимо.

Цифровизация налоговой сферы будет продолжаться и дальше, благодаря созданию единой системы интеллектуальной обработки данных и увеличению количества электронных сервисов.