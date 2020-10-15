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Новые технологии в налогообложении
Налоговая система - один из основных элементов экономической политики. С каждым годом она становится более простой и удобной в использовании. Новые технологии налогового администрирования создают уникальные возможности взаимодействия как с физлицами, так и с субъектами хозяйствования, тем самым упрощая рабочий процесс.
О неизбежной цифровизации и развитии налоговой службы расскажет Алина Лаппо.
Рассказывает Алина Лаппо.
Удобные онлайн-сервисы, личный кабинет, электронная очередь - все для комфорта налогоплательщиков. Такой формат взаимодействия оценили многие. К слову, теперь можно не заполнять декларацию - это сделает система, нужно просто проверить и поставить подпись. Сервис позволяет не только сократить контакты с налоговиками, но также избежать и ряда ошибок при заполнении документов вручную.
Личным кабинетом и его сервисами пользуются уже более 90 % плательщиков. Такое электронное взаимодействие позволяет услышать каждого клиента и улучшить работу всех служб там, где это необходимо.
Цифровизация налоговой сферы будет продолжаться и дальше, благодаря созданию единой системы интеллектуальной обработки данных и увеличению количества электронных сервисов.
Налоговой системе уже не свернуть с IT-пути. Такие сервисы налаживают четкое и бесперебойное функционирование службы. Однозначно, именно такая работа станет основанием для развития современных технологий во всех сферах жизнедеятельности населения.
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