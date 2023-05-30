3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Новые технологии в области травматологии и ортопедии
Внедрение высоких технологий в область травматологии и ортопедии: в Минске прошел мастер-класс по эндопротезированию тазобедренного сустава с передним малоинвазивным доступом. Метод позволяет уменьшить количество кровотечений и устранить риск осложнений после операции, при этом через два часа пациент уже может ходить. Опытом делился итальянский хирург-ортопед, а следить за ходом операции можно было онлайн. Для лучших хирургов-ортопедов Беларуси организовали прямую трансляцию.
С этой техникой я работаю в 99,9 % случаев. Она обладает большим количеством самых разных преимуществ, в том числе позволяет осуществлять ревизию, т. е. проверку того, как именно функционирует новый сустав с минимальным вмешательством в отличие от других видов вмешательств. Например, в том случае, когда у нас используется боковой доступ. Касательно белорусской медицины могу сказать, что я впечатлен опытом коллег. Они хорошо подготовлены, и в сотрудничестве с ними мы смогли провести здесь эту операцию.
Плотное сотрудничество у нас налажено с коллегами из России, естественно, Узбекистан, Казахстан, Грузия. В перспективе планируем создать на базе РНПЦ международный образовательный центр для стран Восточной Европы по протезированию крупных суставов.
За 2022 год в РНПЦ травматологии и ортопедии провели более восьми тысяч эндопротезирований крупных суставов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов