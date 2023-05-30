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Новые технологии в области травматологии и ортопедии

Внедрение высоких технологий в область травматологии и ортопедии: в Минске прошел мастер-класс по эндопротезированию тазобедренного сустава с передним малоинвазивным доступом. Метод позволяет уменьшить количество кровотечений и устранить риск осложнений после операции, при этом через два часа пациент уже может ходить. Опытом делился итальянский хирург-ортопед, а следить за ходом операции можно было онлайн. Для лучших хирургов-ортопедов Беларуси организовали прямую трансляцию.

С этой техникой я работаю в 99,9 % случаев. Она обладает большим количеством самых разных преимуществ, в том числе позволяет осуществлять ревизию, т. е. проверку того, как именно функционирует новый сустав с минимальным вмешательством в отличие от других видов вмешательств. Например, в том случае, когда у нас используется боковой доступ. Касательно белорусской медицины могу сказать, что я впечатлен опытом коллег. Они хорошо подготовлены, и в сотрудничестве с ними мы смогли провести здесь эту операцию.
Пьер Джорджио Вазина, хирург-ортопед (Италия)
Плотное сотрудничество у нас налажено с коллегами из России, естественно, Узбекистан, Казахстан, Грузия. В перспективе планируем создать на базе РНПЦ международный образовательный центр для стран Восточной Европы по протезированию крупных суставов.
Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии

За 2022 год в РНПЦ травматологии и ортопедии провели более восьми тысяч эндопротезирований крупных суставов.

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