Новые технологии в области травматологии и ортопедии

С этой техникой я работаю в 99,9 % случаев. Она обладает большим количеством самых разных преимуществ, в том числе позволяет осуществлять ревизию, т. е. проверку того, как именно функционирует новый сустав с минимальным вмешательством в отличие от других видов вмешательств. Например, в том случае, когда у нас используется боковой доступ. Касательно белорусской медицины могу сказать, что я впечатлен опытом коллег. Они хорошо подготовлены, и в сотрудничестве с ними мы смогли провести здесь эту операцию.

Пьер Джорджио Вазина, хирург-ортопед (Италия)

