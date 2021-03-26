Новые технологии внедряют в городское хозяйство

Цифровая трансформация экономики - один из акцентов Программы социально-экономического развития Беларуси на пятилетку. Задача - увеличить долю сектора ИКТ в ВВП до 7 с половиной процентов к 2025 году. Запланировано создание отраслевых и региональных цифровых платформ. Новые технологии будут внедряться в образование, здравоохранение, транспорт, строительство и, конечно, ЖКХ.



О том, как будет происходить этот процесс, накануне рассказали на пресс-конференции в Минске. Антон Малюта узнал все о работе умного дома по-новому, а также - какие территории станут пилотными для внедрения инноваций.



Беларусь ждет масштабная цифровизация ЖКХ. Государственная информационная система будет создана на базе "115 бел". Так, умный дом будет работать на уровне целых ЖЭУ. К примеру, если в сетях водоснабжения произошла поломка, в режиме онлайн можно будет отследить ее местоположение и сроки, когда неполадки будут устранены. В интернете можно будет заказать и услуги сантехника или электрика. В каталоге будут представлены в том числе частные компании. Пилотными зонами масштабного проекта уже в 2022 году станут Орша и Заводской район столицы.



Еще одна важная составляющая цифровизации - переход на электронные жировки. От бумажной версии ежемесячно отказываются полторы - две тысячи минчан. Хорошо работает сарафанное радио - люди обмениваются опытом, насколько это удобно. К тому же такие извещения приходят гораздо быстрее традиционных и не могут потеряться в почтовом ящике. А посмотреть историю и оплатить можно в любой точке планеты. Да и пользу для экологии переоценить сложно. В том числе для этого - еще один новый проект.



Функционал личного кабинета постоянно расширяется - здесь помогают отзывы и комментарии пользователей. Их услышать важно, ведь внедрение информационных технологий в ЖКХ - глобальная цель, пользу от которой почувствуют все стороны. Поэтому масштабная цифровизация затягиваться не должна.



