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Новые технопарки появятся в пяти городах Беларуси

Новые технопарки появятся в пяти городах Беларуси

Их планируют создать в Барановичах, Борисове, Бобруйске, Орше и Молодечно, сообщил на пресс-конференции председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

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