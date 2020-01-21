Новые технопарки появятся в пяти городах Беларуси

Их планируют создать в Барановичах, Борисове, Бобруйске, Орше и Молодечно, сообщил на пресс-конференции председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.



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