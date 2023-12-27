Исполнить желания ребят! Новые точки в маршруте благотворительного марафона "Наши дети"

Искренними эмоциями радости и сопереживания наполнены эти дни для каждого белоруса, кто принимает участие в марафоне добрых дел. В эти предпраздничные дни воспитанникам социальных центров, приютов, детских домов мы дарим подарки, внимание, заботу. Это "Наши дети". И вот новые точки в маршруте благотворительного марафона.

Шестилетний Костя пока писать умеет только свое имя, а письмо Деду Морозу написать помогла его сестра. Попросил он игрушку, которую можно обнимать. Как о многом это говорит!Еще летом переехал в социально-педагогический центр с приютом. Из нового, хочется верить временного, дома в Ленинском районе Минска впервые пошел в школу. Пока рисует елку, вспоминает, как любил встречать Новый год всей семьей. Он и здесь живет вместе с сестрой, ей 10, навещает и старший брат - уже студент. А родители… Схожие истории у всех 18 ребят приюта.

В нашем учреждении воспитываются дети, которые отобраны из неблагополучных семей. Ребенка помещают в наше учреждение, где царит атмосфера детства, радости, а родители тем временем с нашей помощью и с помощью иных субъектов профилактики преодолевают те трудности, которые есть. Оксана Говен, директор социально-педагогического центра с приютом Ленинского района г. Минска

Исполнение главных желаний этих ребят - от старших, которым 15, до самого младшего - ему 4, зависит лишь от их родителей. Но в эти праздничные дни они не остаются без заботы и внимания. Возле новогодней елки хороводы водили вместе с сенаторами.

С Советом Республики у центра - уже многолетняя дружба: бывают друг у друга в гостях. В этот раз ребятам вручили сертификат на компьютерную технику и сладкие презенты - для каждого.

Мы взяли для себя за правило - всякий раз встречаться здесь, в этом педагогическом центре, с ребятами, чтобы услышать о том, какие у них мечты, чем они хотят заниматься в этой жизни. И очень важно, что в нашей стране очень много людей, которые делают все для того, чтобы не только работать в таких центрах, но и забирать этих деток, воспитывать, давать образование, давать им тепло своей души. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

18 ребят, оставшихся без попечения родителей, и в Оршанском социально-педагогическом центре. Вместе с педагогами, заботой маленьких белорусов окружили и шефы - Министерство обороны Беларуси.





"Спасибо за то, что такой красивый и веселый устроили праздник, - говорит девочка.-Поздравляю всех-всех деток в этом мире с Новым годом".

"Желаю всем детям добра, счастья, здоровья и чтобы встретили Новый год со своими родителями", - сказал мальчик.

В этом году военные помогли сделать в учреждении ремонт. А сегодня с подарками - сертификатами на бытовую технику и сладостями.

Сегодня тысячи военнослужащих вооруженных сил присоединились к этой акции и поздравляют детей, дарят им подарки. Конечно же, хочется пожелать им радости и чтобы, конечно же, было мирное небо над головой. Чтобы никто не посмел забрать радость детства у наших детей. А мы, взрослые, должны это обеспечить и сделать. Виктор Хренин, министр обороны Беларуси

Белтелерадиокомпания не только душевно освещает самый трогательный новогодний марафон, но еще и сама присоединяется. Телевизионщики навестили Улуковскую спецшколу-интернат с подарками и новогодним настроением. В подшефном учреждении обучаются 143 воспитанника, большая часть из них - сироты. Они растут без материнской любви, но сколько добра в их пожеланиях.

"Я хочу, чтобы люди радовались все время, чтобы мир был добрым, чтобы исполнялись все желания всех людей".

"Верю в волшебство, мы ездили в Беловежскую пущу. Там и животных видели, и даже Деда Мороза настоящего и Снегурочку".

"Я хочу, чтобы в Новом году все у меня получалось, чтобы у меня было хорошее будущее".

Подарки от БТ - бытовая кухонная техника и многофункциональная сенсорная система, чтобы сделать учебный процесс более легким и увлекательным.





Конечно, с особым чувством приезжаем сюда, каждый декабрь, традиция неизменна. Мы общаемся с преподавателями, видим в классах знакомые лица. Наблюдаем за тем, как дети растут и развиваются, как они навыки свои совершенствуют, у кого лучше, у кого-то чуть хуже, но хочется верить, что все ребята справятся с теми трудностями, которые выпали на их судьбу. И надеемся, в том числе им поможет вот эта прекрасная атмосфера радости, добра, долгожданных новогодних подарков. Сергей Гусаченко, первый зампредседателя Белтелерадиокомпании

Особый трепет в эти дни и к тем, кто только появился на свет. После двух дочек, у Екатерины Самусевич родился долгожданный сын, назвала Александром.

С подарками для новорожденных в РНПЦ "Мать и дитя" приехал министр здравоохранения. С начала этого года здесь родились свыше 3 тыс. мальчишек и девчонок. И самое важное для медиков - сохранить жизнь каждому.