Новые трамваи для столичного парка

Закупка новых трамваев для минского парка пассажирского транспорта в планах столицы на следующий год. Про обновление пассажирской техники говорили во время встречи рабочего коллектива парка с первым заместителем председателя Мингорисполкома Надеждой Лазаревич. Один из вопросов - увеличение количества транспорта с низким полом в столице. Он востребован. Такие трамваи комфортные, удобные и безопасные для всех категорий населения. Особенно для мам с колясками и людей пожилого возраста. Ежедневно в столице на линию выходят более 130 трамваев, работают восемь городских маршрутов.