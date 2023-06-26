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Новые трамваи для столичного парка
Закупка новых трамваев для минского парка пассажирского транспорта в планах столицы на следующий год. Про обновление пассажирской техники говорили во время встречи рабочего коллектива парка с первым заместителем председателя Мингорисполкома Надеждой Лазаревич. Один из вопросов - увеличение количества транспорта с низким полом в столице. Он востребован. Такие трамваи комфортные, удобные и безопасные для всех категорий населения. Особенно для мам с колясками и людей пожилого возраста. Ежедневно в столице на линию выходят более 130 трамваев, работают восемь городских маршрутов.
Что касается развития подземного транспорта, то к концу 2024 года в Минске планируют открыть еще три станции метро Зеленолужской ветки. Проведен тендер на закупку 12 новых вагонов. Их поставит российская компания.
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