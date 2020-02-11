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Новые требования к состоянию здоровья призывников
В Вооруженных силах Беларуси есть все необходимые условия для того, чтобы наблюдать за призывниками, у которых есть медицинские противопоказания. Об этом в эфире "Панорамы" заявил начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Беларуси. Дмитрий Альховик отметил, что если на каком-то этапе службы у солдата-срочника обнаружат проблемы со здоровьем, его госпитализируют в медсанчасть, а по необходимости незамедлительно доставят в больницу. Сегодня физическая и психологическая нагрузка для солдат-срочников нарастает постепенно. При этом в вооруженных силах существует постоянный мониторинг за тем, как военнослужащий справляется с задачами.
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