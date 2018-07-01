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Новые требования по энергоэффективности для бытовой техники и электроники
Сегодня в Беларуси вступают в силу национальные требования по энергоэффективности для бытовой техники и электроники. Обязательной сертификации подлежат холодильники, духовки, стиральные машины, офисная техника. Соответствовать стандартам должны как отечественные, так и импортные товары. Уже выдано 250 документов, которые подтверждают энергоэффективность производимой и поставляемой к нам техники. Кроме того, вводится и специальная национальная маркировка, по которой белорусы смогут четко определить, какой прибор сколько потребляет электричества.
В процесс сокращения энергопотребления Беларусь инвестировала десяток миллионов долларов. У нас есть лаборатории для испытаний, разработано порядка 50 стандартов по требованиям энергоэффективности.
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