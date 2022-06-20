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Новые тренды жилищного строительства
В столице в этом году построят почти 900 тысяч квадратных метров жилья. Из них 140 тысяч для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Новоселами станут и минчане, которые переедут в Смолевичи. В этом году в городе-спутнике сдадут четыре дома, а вместе с ними и детский сад. Еще один тренд в жилищной политике - возведение коттеджей для многодетных семей. Так, в микрорайоне Сокол, недалеко от Национального аэропорта, в разной степени готовности - 82 жилых дома. Среди бонусов, к примеру, участок земли возле каждого коттеджа.
Очень большой плюс в месторасположении самого поселка. Он окружен лесом, недалеко река Волма и водохранилище. Особенность еще и в том, что в каждой квартире предусмотрена кухня-гостиная. Это место, где вся семья может собраться за своими делами, обедом, ужином, чаепитием. Социальная инфраструктура также развивается, возможно, не такими темпами, как хотели бы жители Сокола, но, по крайней мере, УКС уже начал строительство детского сада на 230 мест с бассейном. Он будет рядом с этой застройкой.
Кроме того, в столице в этом году сдадут два арендных дома. Один из них разместился в квартале "Времена года", где уже поселилось немало многодетных семей Минска.
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