Новые учащиеся в инфекционную больницу не поступали

Мы продолжаем следить заситуацией, которая произошла в пятницу в столичной школе № 61. На данныймомент в детской инфекционной больницеМинска остаются 8 детей. Новыеучащиеся не поступали. Сегодня к выпискеготовятся 3 ребенка. Источник возможногозаражения устанавливают врачи Минскогогородского центра гигиены. Также созданаспециальная комиссия для выясненияпричин произошедшего.