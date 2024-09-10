Новые учебные планы введены во всех лицеях Беларуси с сентября

Во всех лицеях страны с сентября введены новые учебные планы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.



С этого года в 20 лицеях страны старшеклассников учить будут по примеру Лицея им. Ф.Э. Дзержинского БГУ, где уже опробовали новую программу.



"Обновленный типовой учебный план для лицеев позволяет реализовывать вариативность обучения при составлении учебных планов для каждого профильного направления обучения в каждом лицее, - рассказала корреспонденту БЕЛТА директор Лицея им. Ф.Э. Дзержинского БГУ Татьяна Мамчиц. - Основными его особенностями является, во-первых, реализация профильного обучения. Учебный план позволяет учебному заведению самостоятельно определять количество часов, которые отводятся на изучение конкретного предмета на повышенном уровне. Это реализовано посредством определения так называемого коридора часов для предмета. Так, для профильного изучения предлагаются следующие коридоры по часам: белорусский язык - 3-4 часа в неделю, белорусская литература - 3-4 часа, русский язык - 3-4 часа, русская литература - 3-4 часа, иностранный язык - 4-6 часов, математика - 6-8 часов, информатика - 2-3 часа, обществоведение - 2-4 часа, география - 3-4 часа, биология - 4-5 часов, физика - 4-6 часов, химия - 4-6 часов. Учреждение образования самостоятельно выбирает комбинацию предметов, изучаемых на повышенном уровне, для каждого профиля, и конкретное количество часов".



Вторая особенность - реализация блочно-модульного принципа изучения непрофильных предметов. "Для ряда предметов при изучении их на базовом уровне предусмотрена возможность изучения учебного материала на протяжении одного года вместо двух лет. Тут есть несколько вариантов. Вариант с оптимизацией общего количества часов на предмет. В этом случае возможно изучение на базовом уровне белорусской литературы (2 часа в неделю за год вместо 3 часов за два года), русской литературы (2 часа за год вместо 3 часов за два года), биологии (3 часа за год вместо 4 часов за два года), физики (3 часа за год вместо 4 часов за два года), химии (3 часа за год вместо 4 часов за два года). Второй - вариант с сохранением общей суммы часов, однако изучением предмета в течение одного года. По данному варианту возможно изучение на базовом уровне информатики (2 часа за один год), обществоведения (2 часа за один год), географии (2 часа за один год). Третий - вариант с выбором, в каком классе изучать предмет, для предметов, которые изучаются один год. Это актуально для астрономии (1 час за один год) и черчения (1 час за один год)", - проинформировала директор лицея.



И последнее из основных особенностей новых учебных планов - реализация обязательного изучения предмета на базовом уровне на протяжении двух лет для предметов, обеспечивающих функциональную грамотность и ключевой компонент общего образования. В этом случае на базовом уровне изучаются белорусский язык, русский язык, математика, история Беларуси в контексте всемирной истории, иностранный язык, физическая культура и здоровье, допризывная и медицинская подготовка.



