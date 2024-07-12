Новые учреждения здравоохранения с современной инфраструктурой возводят в Первомайском и Ленинском районах Минска

В Беларуси гражданам предоставлен стопроцентный доступ к медицинским услугам, а также выстроена уникальная система здравоохранения. И это одно из приоритетных направлений в социальной политике государства.

Так, новую поликлинику с инновационной и современной инфраструктурой возводят в Первомайском районе столицы. Рассчитано учреждение будет почти на тысячу посещений в смену. На объекте ведутся работы по перекрытию монолита над актовым залом, лестничными пролетами, лифтовыми шахтами. Также специалисты начали выкладывать парапеты, а после начнут устанавливать крышу.