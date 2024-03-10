Новые вещи под видом б/у и недополученные миллионы рублей в виде налогов. КГК Беларуси раскрыл подробности серого ресейла

Сегодня в Беларуси на особом контроле находится тема реализации в магазинах секонд-хенд и стоках новой одежды и обуви, ввезенной под видом бывшей в употреблении. А ведь это еще и фиктивные документы, и махинации с налогами. Комитетом госконтроля по всей стране уже проверено несколько десятков магазинов. Выявлено более 10 тыс. единиц новых вещей, продававшихся под видом секонда, стоимостью 680 тыс. рублей. Обнаружено 2 канала ввоза такой продукции из Европы и России.

Как итог - завышенные цены на товары (наценки достигали 200 %). Проблемы для покупателей - переплаты и безопасность, для легальных продавцов - недобросовестная конкуренция. Уже не говоря о том, что серый ресейл не дружит с налогами. Подробности у Александра Камовича.

Ресейл по-черному

Россыпь брендовых костюмов, сумки от мировых марок, все это на полу склада под Минском. Работают сотрудники Комитета госконтроля. В этом помещении финансовая милиция не первый раз. Эта партия товара запрещена к продаже. А всему виной серые схемы.





Проводимые органами финансовых расследований проверочные мероприятия показывают, что теневой оборот товаров легкой промышленности иностранного производства оценивается сотнями миллионов рублей, а бюджет недополучает миллионы рублей в виде налогов, таможенных пошлин. Более того, используя различные схемы поставок в нашу страну новой стоковой одежды, наценка на одежду исчисляется сотнями процентов, причиняя тем самым ущерб покупателям. Одной из основных схем поставок в нашу страну новой иностранной одежды связана с их поставкой под видом бывших в употреблении. Оперативный сотрудник Департамента финансовых расследований КГК Беларуси





Первый путь такого товара - из Европы. Новые вещи оформляются как бывшие в употреблении. Таможенные пошлины за б/у составляют 0,18 евро за 1 кг. При этом за новые вещи - 2,25 евро за кг. То есть разницы почти в 10 раз. Как правило, с такой одежды срезают бирки, смешивают в бэушными вещами и провозят как одну категорию. Уже в Беларуси бирки возвращают на место. Выгода колоссальная.

Второй путь - из России. Схема работает следующим образом. Есть некий ЧУП, который хочет продавать б\у вещи. Как правило, оптовики закупаются на московском рынке "Садовод" - это такой современный Черкизовский. Никаких сертификатов качества и в целом документов у таких вещей нет. А чтобы легализовать товар у нас, ЧУП обращается к белорусскому оптовику и покупает копеечный товар на определенный вес. Таким образом, вещи из "Садовода" получают документы.





Было проверено 34 магазина во всех областных центрах страны, а также 5 наиболее крупных складских помещений на территории Минского района. В результате было выявлено более 10 тыс. вещей одежды, которые по документам поступили либо на склад, либо в магазин и как вещи бывшего в употреблении - это различного рода мужская, женская, детская одежда, обувь, шапка, куртки, джинсы и тому подобные вещи. Юрий Кардымон, замначальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси

Хозяйка одного из магазинов в Бресте весь товар закупает по накладным у оптовиков в Беларуси. Правда, после недавней проверки Комитета госконтроля ей пришлось их полностью сменить. А все потому, что были выявлены нарушения. В частности, отсутствие сертификата на продаваемую одежду.





К сожалению нашему, о некоторых нарушениях мы не могли даже предположить. У нас на руках не было сертификата. Наши поставщики уверяли нас в том, что сертификаты находятся у них на складах и по первой просьбе они могут нам их предоставить. Но такой необходимости у нас не было - покупатели никогда не требовали. Сейчас мы более тщательно подбираем поставщиков. Мы хотим работать честно и стараемся работать честно. Ничего и никогда ни от кого не скрывали. Кристина Охремук, хозяйка магазина

Всего с декабря прошлого года в Брестской области проверили 8 магазинов 6 субъектов хозяйствования, которые торгуют секонд-хендом. И нарушения некоторых особенно впечатляют.

В ходе проверок во всех магазинах выявлены факты реализации новой одежды под видом вещей, бывших в употреблении. Установлено, что на указанных торговых объектах для реализации было предложено свыше 2 740 единиц новой одежды. Несмотря на то, что вещи были новые, на товарах имелись этикетки, ценники фирменных магазинов зарубежных стран, но по документам они значились как бывшие в употреблении вещи. Ирина Коцуба, инспектор отдела документальных проверок УДФР КГК Беларуси по Брестской области

Надо сказать, что работа серого ресейла тянет за собой череду нарушений - только пальцы загибай. Сначала новый товар провозят через границу под видом б/у, затем, пытаясь легализовать, оформляют под него, по сути, фиктивные документы, и уже затем начинаются манипуляции с налогами.

Например, сейчас работники ДФР отрабатывают один популярный столичный магазин.

На его страницу в "Инстаграм" подписано более 150 тыс. человек - яркая реклама, хорошие отзывы.

А между тем во время осмотра магазина сотрудники финансовой милиции нашли тетрадь - это не что иное, как черная бухгалтерия. Для понимания, только за 1 день магазин продавал порядка 150 товаров. Со средним чеком в 50 рублей. И все это без налогов.

В ходе проведения проверочных мероприятий были установлены факты того, что ряд субъектов хозяйствования города Минска проводило реализацию под видом б/у вещей, так называемых стоковых вещей секонд-хенда, абсолютно новых, не бывших в употреблении предметов одежды, аксессуары и обуви. Кроме того, в ходе проведения проверочных мероприятий были также установлены факты ведения данными субъектами хозяйствования так называемого чернового учета, т.е. когда факты реализации населению данных предметов одежды, аксессуаров, обуви за наличный расчет не находил свое отражение в бухгалтерском учете предприятия. Виталий Прибытко, официальный представитель УДФР КГК Беларуси по Минской области и г. Минску

Кроме экономической составляющей, немаловажна и безопасность. И здесь "купляйце беларускае" - не для пафоса или красного словца. Например, тот же "Світанак" - единственное предприятие в стране, сертифицированное для выпуска одежды для малышей. Кроме собственной широкой линейки одежды, полотно продают и многим знаменитым брендам. В коллаборации с Минспорта на "Світанку" начали выпускать и специализированную одежду для наших спортсменов - и все это под контролем.





Мы неоднократно обращались и к нашему правительству, и через концерн. Концерн нам помогает в этом работать, госстандарты помогают работать. Мы тесно с ними сотрудничаем, чтобы урегулировать эту торговлю. Ведь действительно предлагают некачественный товар, состав сырья, который стоит на этикетке, где написано "стопроцентный хлопок", очень часто не соответствует заявленному, и поэтому хочется, чтобы производителям были какие-то послабления, а для таких недобросовестных продавцов - какие-то ужесточенные меры. Елена Ждан, начальник отдела ОАО "Світанак"

Надо сказать, что серые схемы тянут за собой еще одну проблему, а именно - недобросовестная конкуренция. Так, согласно 713 постановлению правительства для белорусских компаний установлены торговые надбавки на товар от 20 до 50 %. Иностранный секонд-хенд под эту категорию не подпадает.

Предприятия производят продукцию легкой промышленности в соответствии со всеми требованиями технических условий. Все наши продукты соответствуют техническим регламентам Евразийского экономического союза. Требования к нашим производителям со стороны контролирующих органов очень жесткие, и мы хотели бы, чтобы требования были на рынке для всех одинаковые. Наталия Мурашко, зампредседателя концерна "Беллегпром"