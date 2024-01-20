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Новые виды осьминогов нашли у побережья Коста-Рики
Ученые обнаружили неизвестные науке четыре новых вида осьминогов у побережья Коста-Рики. Они обитают на глубине 2,8 км, пишет БЕЛТА.
Исследователи сообщили, что сейчас занимаются описанием новых видов. Один из них получил название осьминог Дорадо. Его заметили на образовании, известном как холм Эльдорадо. Он относится к роду Muusoctopus и выводит своих детенышей на гидротермальных источниках.
В прошлом году океанографы обнаружили необычный "питомник" осьминогов на подводной горе Тенгоузед. Он расположен в сумеречной зоне, куда плохо проникает солнечный свет. Эта область считается слишком холодной для моллюсков. Но в данном случае вулканические подводные горы испускают тепло, создавая идеально подходящую для осьминогов температуру.
Предварительные наблюдения показали, что тепло источников сокращает время инкубации яиц, ускоряет метаболизм матерей и рост эмбрионов. Осьминоги оказались не единственными существами, использующими подводные горы для гнездования. Ученые также заметили "питомник" скатов.
Фото:pixabay.com
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