Новые возможности для желающих построить квартиру

Плюс еще один вариант решения квартирного вопроса. Белорусы смогут накапливать деньги в виде вкладов на специальных банковских счетах, чтобы в дальнейшем направлять их на улучшение жилищных условий. Средства будут использоваться как целевые кредиты под проценты ниже рыночных. Соответствующий указ подписал президент.

Эксперты уже обсуждают важный для стройотрасли документ, отмечая привлекательность новой возможности и для потребителей, и для банков. Все нюансы изучил и наш корреспондент Антон Малюта.

О том, что такое новшество для развития рынка необходимо, в Беларуси говорили давно. Смотрели на мировой опыт: от Германии до Казахстана. Стран, где система сбережений себя показала, достаточно. Да и у нас первый блин совсем не комом. В одном из банков программа работает уже не один год. Но масштабы, конечно, не те. Да и условия теперь привлекательнее.

Схема на самом деле несложная: в течение не более пяти лет накапливаем деньги, которые хотим потратить на решение квартирного вопроса. На счет капает премия от государства. Ее подоходным налогом облагать не будут. Как и проценты по вкладу. Когда в итоге имеем 30 % от желаемой суммы, можно брать кредит. Что важно: под ставку ниже, чем на рынке. И это не только для нуждающихся, но и для всех желающих белорусов. В общем, как ни крути, а действительно выгодно.

Источники кредитования - это накопления всех участников программы. По сути это касса взаимопомощи. Формировать их будет любой желающий банк. Для внедрения и согласования всех процессов им еще нужно время. Чем скорее все закончат, тем раньше первые потребители смогут оценить выгоду новой системы. В профильном ведомстве уверены: работу над запуском ипотеки жилищные сбережения не подвинут.