Новые ясли-сад открыли в микрорайоне Лебяжий

Новые ясли-сад в микрорайоне Лебяжий открыли сегодня в столице. Они смогут вместить 190 малышей и первых воспитанников примут уже в сентябре. Есть бассейн, хореографический зал, группы для лингвистических занятий и различных творческих кружков. К слову, это ужетретий садик в микрорайоне Лебяжий, запланировано строительство еще двух. Кроме этого появится и новая школа на 1000мест.



