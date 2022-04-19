Новые жертвы европейских заграждений - для кого польский забор может стать "стеной плача"

Политизированный и незаконный характер носит и строительство в пуще убийственного ограждения. "Уберите стену - сохраните Беловежскую пущу!" - с такими призывами сегодня на пикет пришли белорусы к посольству Польши в Минске. При этом никто из дипломатов к ним так и не вышел. Напомним, экологи и экозащитники всерьез обеспокоены строительством забора в пуще - ущерб природе сложно подсчитать, ведь нарушится привычный маршрут миграции животных. Впрочем, недовольство белорусов политикой соседей уже давно вышло за рамки забора - повестку изучила Анастасия Бенедисюк.

"Только дураки легкомысленно уничтожают свое наследие ради сиюминутной выгоды". И эти выводы не мной сделаны. Так пишет Newsweek Polska. Еженедельный журнал. Там же авторы рассказывают: с начала осени жители восточной Польши, особенно районов, расположенных в непосредственной близости от белорусской границы, с ужасом наблюдают, как их мирное соседство захлестывает безумие милитаризации. И туда осознанно не пускают журналистов.





Эта власть смертельно боится правды. Поскольку ее правление построено на лжи. Правда по определению является их смертельным врагом.



Томаш Лис, журналист (Польша)

Это прямая речь Томаша за ноябрь 2021 года. Мы помним, что в те месяцы творилось на границе. На нашей стороне - ТЛЦ "Брузги", где в ожидании гуманитарного коридора были сотни людей. На польской - трупы. Люди умирали от холода, голода. Были и жестокие убийства. О чем рассказывал солдат, сбежавший в Беларусь, Эмиль Чечко. Тогда в Варшаве действия своих властей осуждали и простые поляки. Они выходили на улицы с плакатами: "Откройте границу!", "Место детей не в лесу", "Человек человеку человек".





У нас уже собрана большая доказательная база. И осталось дело за тем, чтобы попасть туда. Но сейчас это невозможно. У них есть время, чтобы замести следы, спрятать то, что они там натворили и все это обнесли еще и забором. Олег Чесалов, зампредседателя Либерально-демократической партии Беларуси

Здесь и правда не верится, что забор (как позиционировала изначально Варшава) - исключительно следствие наплыва нелегалов. И единственно возможное решение.

Кого-то ведь в итоге устроили, кто-то уехал. Словом, нет уже на нашей стороне беженцев, нелегалов (кому как нравится). А забор строят! Цена его при этом 400 миллионов долларов. Не нравятся дети из Ближнего Востока, направьте эти деньги украинским. А то голодают - пишут ваши же волонтеры.





Это может быть и стена безопасности для Беларуси, потому что это, как китайская стена, в свое время может дать ограничения, которые вам, белорусам, дадут спокойно жить в будущем. Но с другой стороны, конечно, польские экологи поднимают этот вопрос, потому что он противоречит польским законам, и он очень существенный, но так как сейчас рядом военное положение, уже основные законы в Польше перестали работать, никто на них не обращает внимания. Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток"

Польша нарушает не только национальное законодательство, но и нормы Европейского союза, Конвенцию об охране всемирного наследия. Беловежская пуща - в списке ЮНЕСКО.





Комментарии соцсетей

Нет предела человеческой дурости.

Еще и ров с крокодилами сделать надо.

⇒Бедные животные, если пожар в лесу, то и убежать некуда.

Если людей не жалеют (беженцев), то почему животных должны беречь?





Польская Gazeta Wyborcza на днях выпустила статью. Задаются вопросом: что может пойти не так от строительства забора в Беловежской пуще? А я вам уже сейчас расскажу. Вот кадры накануне. Колючая проволока стала смертельным испытанием. В Щучинском районе лесной зверь запутался и пал от увечий.





Второй инцидент произошел в Ивьевском районе: животное погибло из-за кровопотери и рваных ран. Сегодня в Погранкомитете публикуют новые кадры. И это уже третья жертва европейских заграждений с начала недели.

По зимним учетам уже регистрируется снижение численности копытных животных, в частности, оленей и косуль. Эта цифра в отдельных районах достигает 30-40 %. Ольга Янчуревич, завкафедрой зоологии и физиологии человека и животных Гродненского госуниверситета им. Я. Купалы

Строительные работы идут круглые сутки. Животные реагируют и на шум, и на свет. Параллельно с возведением забора ведутся раскопки, там вырубают леса. А это, говорят биологи, приведет к изменению гидрологического режима.

Невозможно оставаться в стороне, когда и природу, и историческую память используют в угоду каким-то политическим, идеологическим целям. Николай Резниченко, житель г. Бреста

Построив забор между нами, они убьют природу! Анастасия Морозова, жительница г. Пинска

Мы понимаем сердцем, что нам нужно смотреть детям в глаза потом. Я призываю всех включаться в этот процесс! Говорить, что мы против и четко об этом заявлять. Не надо бояться! Юрий Сегенюк, житель г. Бреста

На пикеты сегодня вышли в Бресте к консульству Польши. И в Минске к посольству. "Уберите стену - сохраните Беловежскую пущу!", "Пуща неделима!". Никто из дипломатов ожидаемо не вышел.

А ведь Беларусь Польше может предъявить не только за забор. Так под окнами посольства сегодня звучала бессмертная "День Победы"! Композиция - напоминание польским властям, что бороться с памятниками воинам-освободителям подло и недостойно.

Комментарии:

- У меня отец был ветераном войны, для меня память погибших в годы Великой Отечественной войны очень дорога. Естественно, мы против этого вандализма и разрушения.

- Мы за то, чтобы дружить, договариваться, за то, чтобы решать вопросы мирно

19 апреля, а 19 апреля 1943 года было организовано спецподразделение СМЕРШ, поэтому, я надеюсь, что генеральный консул точно так же присоединится к поздравлению специального подразделения СМЕРШ и вспомнит, какую работу эти ребята провели в 1943 году. Виталий Леонович, член совета РОО "Патриоты Беларуси"

На пикет лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич к посольству принес чучело. И объяснил: символизм. В галстуке - радужном. И мы не против. Нас только не заставляйте. И вообще, любой костюм - это ваш выбор. Но!





"У Европы нет своей головы, все, что мы хотим, чтоб Европа стала сильной. Надо американскую голову убрать и повесить свою. И начнешь думать. А в национальных интересах Европы - хорошие отношения с Беларусью. Где суверенитет польский, нет никакого экономического польского чуда. Это сказки. Это все инвестиции, прямые американские. А теперь понятно для чего. Теперь кинули Украину в горловину войны, поверьте, надо будет, поляков кинут в горловину войны, литовцев кинут. А полякам и литовцем это надо? Нет. Они не хотят этого". Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси

Возвращаясь к забору, для Польши разрушать природное, заповедное - уже будто фетиш. Кто не в теме - почитайте про экологическое преступление Варшавы на уникальной песчаной Вислинской косе.