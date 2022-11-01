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Новые золотые монеты появятся в Беларуси
В обращении денежное средство уже с 3 ноября. Об этом сообщает Нацбанк. Речь идет о слитковой монете "Славянка" номиналом 50 рублей. Совокупный тираж пока 5 тысяч штук.
Монеты будут являться законным платежным средством и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без ограничений. Это денежное средство предназначено для инвестирования и накопления.
Впервые подобную инвестиционную монету ввели в обращение в нашей стране в 2013 году, она была отчеканена в Швейцарии. Тогда их объем составил 100 тысяч штук.
Фото:pixabay.com
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