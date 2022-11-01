ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Новые золотые монеты появятся в Беларуси

В обращении денежное средство уже с 3 ноября. Об этом сообщает Нацбанк. Речь идет о слитковой монете "Славянка" номиналом 50 рублей. Совокупный тираж пока 5 тысяч штук.

Монеты будут являться законным платежным средством и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без ограничений. Это денежное средство предназначено для инвестирования и накопления.

Впервые подобную инвестиционную монету ввели в обращение в нашей стране в 2013 году, она была отчеканена в Швейцарии. Тогда их объем составил 100 тысяч штук.

Фото:pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все