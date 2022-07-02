Новые зоны отдыха появились в каждом районе Минска

Ко Дню Независимости в каждом районе Минска появилась новая зона отдыха. Экоинфраструктуру оценил и мэр города Владимир Кухарев. Экотропы, прогулочные дорожки, зоны для барбекю, спортивные и детские комплексы. Все локации оборудованы для комфортного отдыха. На некоторых установлены смотровые площадки с выходом к водоему. Каждый район придумал свой дизайн.



Организация подобных зон отдыха уже стала доброй традицией. В этом году планируют открыть еще 9 мест досуга ко Дню города.