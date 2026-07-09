Новых помощников Президента представили активу Могилева и Гомеля

Нового помощника Президента - инспектора по Могилевской области Надежду Котковец активу области представил глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой.

Трудовая деятельность Надежды Котковец связана прежде всего с сельским хозяйством. Она работала руководителем сельхозпредприятия, первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия, курировала соответствующее направление, будучи заместителем управляющего делами Президента Беларуси. Кроме того, занимала должность заместителя председателя совета директоров Белорусской национальной биотехнологической корпорации.



Надежда Котковец хорошо знает Могилевскую область, в том числе и Шкловский район, на котором Президент делает особый акцент и предъявляет высокие требования - стать образцовым для других районов страны.

Надежда Котковец, помощник Президента Беларуси - инспектор по Могилевской области: "Могилевская область должна выполнять, во-первых, доведенные показатели и взятые на себя обязательства по всем направлениям деятельности. Работа помощника Президента в области - это в первую очередь работа с людьми. Каждый человек должен быть уверен, что он сегодня придет на работу, он получит эту работу и за свою работу вовремя ежемесячно получит заработную плату. Ради этого он ходит на работу, чтобы обеспечить будущее своей семьи и своих детей".

Нового помощника Президента представили в Гомеле

Подтянуть уровень региона до Гродненской области - такая задача поставлена перед новым помощником Президента - инспектором по Гомельской области Юрием Валеватым. 9 июля местной вертикали, активу региона его представил первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов.



До этого Юрий Валеватый занимал пост первого заместителя председателя Гродненского облисполкома. Среди основных направлений, на которые следует обратить внимание новому помощнику Президента, - развитие промышленных предприятий, сельскохозяйственной отрасли, работа с кадрами.