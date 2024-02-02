Новым участником проекта БСЖ "Другая глубина" стала молодая художница Виолетта Банкович

Мы знаем Виолетту, знаем ее очень давно и дружим с ней. Она профессионально делает потрясающие работы, несмотря на свой недуг. Имеет несколько высших образований - она действительно в творчестве, и поэтому очень хочется, чтобы ее работы увидели, оценили, заметили.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин