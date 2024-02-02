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Новым участником проекта БСЖ "Другая глубина" стала молодая художница Виолетта Банкович

Вера в себя и огромный труд. Так может сказать о своем творческом успехе Виолетта Банкович, автор выставки "Другая глубина", которая стартовала в пространстве торгового центра "Столица". У Виолетты спинальная мышечная атрофия. Но своим творчеством молодая художница доказала обратное: ее возможности безграничны! На счету Виолетты с десяток выставок у себя на малой родине, в Молодечно. Также яркие работы автора видели в Минске, во Дворце Независимости.

Мы знаем Виолетту, знаем ее очень давно и дружим с ней. Она профессионально делает потрясающие работы, несмотря на свой недуг. Имеет несколько высших образований - она действительно в творчестве, и поэтому очень хочется, чтобы ее работы увидели, оценили, заметили.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин

"Другая глубина" - новый проект Белорусского союза женщин. Он стартовал в конце 2023 года. Выставка Виолетты Банкович - вторая экспозиция цикла. Инициатива задумана для поддержки творческих женщин с инклюзией и для примера жизнелюбия, который они дают всем окружающим.

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