Новым указом Президента Беларуси дом на селе можно будет приобрести за 1 базовую величину

Новый указ Президента Беларуси позволит навести порядок на селе. Документ вступает в силу со следующей недели. Об этом в эфире "Беларусь 1" рассказала представитель Госкомитета по имуществу Виктория Верина. Приобрести пустующее и ветхое жилье станет намного проще. Предусмотрено поэтапное снижение цены на аукционе вплоть до одной базовой. На некоторых территориях дома будут сразу продавать за 29 рублей - список определят местные власти.