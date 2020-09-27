Новый агропродукт будут выращивать в агрогородке Мотоль Ивановского района

Расскажем о втором хлебе, которым так славится Беларусь. Новый агропродукт - мелкую картошку для ресторанов (бэби-картошку) - будут выращивать в агрогородке Мотоль Ивановского района. На местном предприятии побывала наша съемочная группа.После уборки картофеля часть урожая сразу отправляют на переработку: чистят и вакуумируют. Такой полуфабрикат пользуется все большим спросом. В организации даже есть своя картофельная лаборатория, где клонируют любимый белорусами продукт. Репортаж Марии Тройнич.





Здесь картошку выращивают в горшках, а дождь идет строго по расписанию

На предприятии "Агро-Мотоль" к производству этой культуры научный подход. Ухаживать за растениями помогает автоматизированная система.Для каждого сорта - своя зона и витаминный рацион. Урожай в теплицах получается отменный. В одном пятилитровом горшке может оказаться до 20 корнеплодов.Всего под стеклянным куполом растет 24 тысячи растений. Колорадских жуков на этой картошке не бывает - как и других вредителей. Вход в теплицы только через санитарный пропускник и в стерильной одежде. Так что, инфекция исключена.

Рассаду для тепличных растений на предприятии создают в собственной картофельной лаборатории

Специалисты ее клонируют, а затем проращивают в пробирках при определенном освещении, температуре и влажности. В "Агро-Мотоле" успешно культивируют даже сорта, привезенные с морского побережья и горных регионов. Главное - создать правильные условия. Сейчас в теплицах картофель только начинает цвести, а на полях уже вовсю собирают урожай: нужно успеть до морозов. "Агро-Мотоль" - одно из крупнейших предприятий Беларуси по выращиванию картофеля. В этом году здесь засеяли 542 гектара. Товар в основном реализуют на внутреннем рынке, часть уедет в Россию, Украину и Молдову. На полях "Агро-Мотоля" выращивают продукт высокого класса - суперэлита. Поэтому и хранение должно быть соответствующим. Самые комфортные условия - прохлада, высокая влажность и хорошая вентиляция. Только в одно хранилище вмещается 350 тонн картофеля. Впрочем, на складах продукт долго не залеживается - часть сразу пускают в производство.

Вакуумированную картошку не надо чистить и даже мыть - продукт можно сразу готовить

Этот полуфабрикат в организации шутя называют мечтой хозяйки: вакуумированную картошку не надо чистить и даже мыть - продукт можно сразу готовить. На линии переработки стоит мощная картофелечистка. После нее каждый плод проверяют еще вручную, а затем упаковывают в вакуум. В нем очищенная картошка может храниться до десяти дней. Как рассказали на предприятии, товар пользуется все большим спросом. За год объемы производства увеличили почти в два раза.

Скоро на рынке может появиться и новый продукт - бэби-картофель