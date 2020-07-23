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Новый ангиографический корпус открылся в Борисове
Новый ангиографический корпус открылся сегодня в Борисовской центральной районной больнице. Это три современных отделения: кабинет рентгеновской диагностики, отделение анестезиологии и реанимации и долгожданный кабинет ангиографии. Ангиограф - это уникальная рентгеновская система, которая позволит врачам оперативно выявить повреждения кровеносных сосудов, пороки органов и опухоли. Точное изображение дает детальную картину происходящих процессов. Подобные аппараты позволяют сделать обследование пациента быстрым и качественным.
Уникальное исследование провели двум пациентам, оба чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. К слову, ангиография в Борисове востребована и к операции уже готовят и других больных.
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