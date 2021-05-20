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Новый аппарат ИВЛ появился в Витебском областном специализированном доме ребенка

Подарок преподнесли представители Белорусского фонда мира и крупной торговой сети. В лечебно-реабилитационном учреждении - более 60 детей, 16 из которых нуждаются в паллиативной помощи. Для их лечения, развития и реабилитации созданы все условия. Также в доме ребенка действует областной центр паллиативной помощи с амбулаторной выездной службой.

Есть детки, которые особо в этом нуждаются. В данном случае мы помогаем им, маленькие не понимают, насколько им это важно, но это понимают взрослые.
Татьяна Туманова, председатель правления Витебского областного отделения Белорусского фонда мира
Это очень нужный аппарат, очень необходимый, чтобы улучшить качество жизни деток - подарить им просто возможность жить. Участвуя в этой акции, каждый может подарить свою частичку тепла, добра для помощи таким деткам.
Елена Мизеркина, главврач Витебского областного специализированного дома ребенка
Бюджет делает все что может, чтобы помочь обеспечить, содержать. Но вот когда бизнес и общественные организации не остаются в стороне, оказывают помощь, это, конечно, дорого стоит.
Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома

Благотворительная акция "Дай пять добру!"

Благотворительная акция "Дай пять добру!" проходит в нашей стране уже несколько лет. Белорусский фонд мира и крупная торговая сеть 4 года поставляют специальную медицинскую технику по всей стране. Помощь за это время получили не только дети.

Ко Дню Победы, благодаря социальному проекту, в больницах по всей стране обновили ветеранские палаты. Комфортные комнаты укомплектовали бытовой техникой и современным медицинским оборудованием. Установили специальные кровати, тумбочки, холодильники и телевизоры.


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