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Новый аппарат ультразвуковой диагностики высокого класса появился в Щучинской районной больнице

Возможность на ранней стадии выявить патологии. В Щучинской районной больнице появился новый аппарат ультразвуковой диагностики высокого класса. Оборудование закуплено в рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь".

После обследования пациентов специалисты получают полный объем информации про тот или иной орган. Это не только улучшает качество диагностики, но и в дальнейшем упрощает работу врачей, которые могут точнее назначить лечение. Все полученные данные можно сбросить на любой цифровой носитель и отправить для консультации в соответствующую областную или республиканскую клинику.

Аппарат укомплектован пятью датчиками. Датчики позволяют практически исследовать весь организм человека. Начинка этих аппаратов позволяет обработку полученной информации более точно определить, что это за образование, доброкачественное или злокачественное.
Лариса Карпович, завотделением ультразвуковой диагностики Щучинской ЦРБ

Новый аппарат УЗИ уже используется в полную силу. За смену обследование проходят более 20 пациентов.

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