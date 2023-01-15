Новый аппарат ультразвуковой диагностики высокого класса появился в Щучинской районной больнице

После обследования пациентов специалисты получают полный объем информации про тот или иной орган. Это не только улучшает качество диагностики, но и в дальнейшем упрощает работу врачей, которые могут точнее назначить лечение. Все полученные данные можно сбросить на любой цифровой носитель и отправить для консультации в соответствующую областную или республиканскую клинику.