Развитие инфраструктуры для пожарных центрального региона. Новый аварийно-спасательный пост открыли сегодня в агрогородке Рубежевичи Столбцовского района. Под контролем этого подразделения будут находиться более 70 населенных пунктов. В здании предусмотрены все условия для эффективной и комфортной работы бойцов - комнаты отдыха, гардероб и кухня. Также на балансе части появилась и новая спецтехника.