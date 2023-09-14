ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Новый аварийно-спасательный пост открыли сегодня в агрогородке Рубежевичи Столбцовского района

Развитие инфраструктуры для пожарных центрального региона. Новый аварийно-спасательный пост открыли сегодня в агрогородке Рубежевичи Столбцовского района. Под контролем этого подразделения будут находиться более 70 населенных пунктов. В здании предусмотрены все условия для эффективной и комфортной работы бойцов - комнаты отдыха, гардероб и кухня. Также на балансе части появилась и новая спецтехника.

После торжественного открытия огненные бойцы заложили памятную аллею в честь Дня народного единства. Капитальная реконструкция пожарного поста завершилась также в Любанском районе. К концу года новую часть для спасателей планируют открыть в Вилейке.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все