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Новый бассейн открылся в Могилеве

Школа Могилева этими днями получила практически целый спортивный центр. На открытие объекта собрались не только представители городской власти, депутатского корпуса, но и губернатор. Это важное событие не могли пропустить и жители района. Бассейн здесь давно ждали.

Подарки от властей, импровизированный концерт и презентация. И вот она -синяя гладь в семь дорожек. 25 на 13,5 метров – таким получился плавательный бассейн для взрослых. Есть в нем также и специальный подъемник для людей с инвалидностью.

Первыми поплавать в бассейне предоставилась возможность юным пловчихам, воспитанницам могилевской спортивной школы.

Подумали здесь обо всех. Рядом с большим бассейн помельче -для самых маленьких. Просторные шкафчики, душевые и медкабинет. А на втором этаже - тренажерный зал. Бассейн строили как учебную базу. Но рады будут всем.

Казимировка сегодня перспективный район, который продолжает застраиваться и расширяться. В последние годы его инфраструктура значительно изменилась, и развитие микрорайона продолжается. Совсем скоро здесь откроется не менее важный социальный объект -поликлиника для детей и взрослых, ее тоже очень ждут.

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