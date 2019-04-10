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Новый белорусский спутник планируют вывести на орбиту в 2023
Сейчас идет подготовка эскизного проекта, а уже в следующем году начнется изготовление аппарата. Это совместный проект. Российские ученые отвечают за платформу, испытания спутника и обеспечат его запуск. А белорусские несут ответственность за аппаратуру, в частности за камеры. Новая оптика позволит из космоса снимать объекты величиной в 35 миллиметров. Кроме того, на спутнике появится функция видеосъемки в режиме HD.
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