Новый белорусский спутник планируют вывести на орбиту в 2023

Сейчас идет подготовка эскизного проекта, а уже в следующем году начнется изготовление аппарата. Это совместный проект. Российские ученые отвечают за платформу, испытания спутника и обеспечат его запуск. А белорусские несут ответственность за аппаратуру, в частности за камеры. Новая оптика позволит из космоса снимать объекты величиной в 35 миллиметров. Кроме того, на спутнике появится функция видеосъемки в режиме HD.