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Новый биатлонный комплекс на спортивной карте Беларуси
Новый биатлонный комплекс появился на спортивной карте Беларуси, а точнее, в агрогородке Мир под Барановичами. Если подходить формально, то строители там провели реконструкцию, но если сравнить, какие условия были еще в конце марта и какие сейчас, то разница в возможностях для юных спортсменов просто огромна. В марте Президент Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область ознакомился со спортивным объектом и поручил повысить его функциональные возможности. Теперь здесь появилось современное стрельбище на 20 установок, удлинили трассу. Николай Стуло побывал на торжественной церемонии открытия.
Это кадры с январского отборочного этапа "Снежный снайпер" по Брестской области. Детям приходится стрелять вот по таким примитивным установкам не менее примитивным оружием. Неудивительно, что в финальных биатлонных соревнованиях западный регион в числе отстающих.
Обидно за детей, говорит перед торжественным открытием нового комплекса тренер Артем Скипор и обещает, что брестчане уже скоро подтянутся.
Сегодня здесь появилось современное стрельбище на 20 установок. Размеры стадиона 70 на 90 метров, расстояние до мишеней 50 метров, просторный подход к огневым рубежам, освещение. Заместитель главы Барановичского райисполкома показывает новый инвентарь и рассказывает, как успели построить стрельбище в кратчайшие сроки.
После церемонии открытия губернатор Брестской области Анатолий Лис сам встал на лыже-роллеры, прокатился по стадиону и на высоком пульсе опробовал мишени. Уверен, что этот объект станет востребованным не только для Барановичей и окрестностей, а для всей области.
Помимо стрельбища на этом стадионе улучшили и саму трассу. Круг стал 2,5 километра. Для развития летнего биатлона здесь есть все прямо сейчас. К зиме в малоснежной Брестской области тоже готовятся. Уже купили снегогенератор, идет бурение специальной скважины. Федерация биатлона на праздник приехала с подарком - автобусом - и пообещала, что скоро Барановичи примут республиканские соревнования.В этой школе занимаются биатлоном более 50 человек, но гостить здесь будут все районы Брестчины. Уже сейчас составляется расписание тренировок.
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