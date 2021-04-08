Без преувеличения историческим стал сегодняшний день для национального авиаперевозчика - Белавиа. В Минске приземлился новый боинг. Это последнее и самое современное поколение лайнеров американского производства. В течение года авиапарк пополнят еще три таких самолета.



Так что за "птица" приземлилась в Минске? Расскажет и покажет Ольга Анищенко.



11 часов в воздухе с небольшой дозаправкой, и новый боинг готов позировать в Минске для истории.



Новичкам полагается такой круг почета, прежде чем репортеры возьмут в оборот интерьеры лайнера. Серия 737-8 (MAX опустили) - это все самое лучшее и современное, что может предложить миру авиация. И теперь все это в белорусском авиапарке. Лайнер еще не заглушит двигатели, а гендиректор Белавиа и глава компании “Боинг” в регионе заметят... Впрочем, пусть скажут сами.





Новый "Боинг 737-8" более экономичный



О самом лучшем говорят так: он экономичнее предыдущих поколений (а это большая вариативность в снижении стоимости билетов!), летит дальше и выше, оборудован лучшим бизнес-классом и очень вместительными багажными полками.



И это лишь на первый взгляд. Вот так белорусская авиация будет выглядеть в ближайшие десятилетия. Долгое путешествие доверили одному из самых опытных пилотов компании. С улыбкой вспоминает: домой летели на всех парах! А этого дня ждали целых три года.



Новый боинг в белорусском авиапарке



Не случайно команда скажет о столь долгом пути. Фактически о возвращении серии MAX в небо. После нескольких ЧП поставки самолетов во всем мире поставили на паузу. И прежде чем возобновить полеты, 737-е прошли доработку ПО, многочисленные проверки, беспрецедентный уровень тестов. Задействовали десятки тысяч инженеров. Уже сегодня эти лайнеры во всем мире выполняют порядка 400 рейсов в день. 160 стран вернулись к их эксплуатации. Теперь в их числе и Беларусь.



В первый рейс новый боинг отправится на следующей неделе



Новый лайнер для любой авиакомпании - это всегда шаг к омоложению авиапарка. Если сегодня средний возраст белорусских самолетов - 10 лет, то уже к концу нынешнего года (с покупкой еще трех таких же самолетов) он приблизится к шести годам. И вот так Белавиа по части флота станет одним из самых молодых авиаперевозчиков в регионе. К тому же новый самолет - это еще и новые возможности планирования маршрутной сети. Новичок летит дальше, а значит, глядишь, кое-куда и пересадки уже не понадобятся.

