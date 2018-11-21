Новый Большой исторический атлас Беларуси представили в Минске

Новый Большой исторический атлас Беларуси представили сегодня в Национальной библиотеке в Минске. Книга завершает многотомное издание, в котором на карте указаны события от появления первобытного человека на территории нашего государства до настоящего времени, административные преобразования, общественно-политическая жизнь, религиозные и культурные процессы. Всю серию Большого исторического атласа Беларуси передали в дар Национальной библиотеке.