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Новый Большой исторический атлас Беларуси представили в Минске

Новый Большой исторический атлас Беларуси представили сегодня в Национальной библиотеке в Минске. Книга завершает многотомное издание, в котором на карте указаны события от появления первобытного человека на территории нашего государства до настоящего времени, административные преобразования, общественно-политическая жизнь, религиозные и культурные процессы. Всю серию Большого исторического атласа Беларуси передали в дар Национальной библиотеке.

Издание планируют преобразовать в одну книгу, куда войдут наиболее интересные и важные события из жизни нашей страны.


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