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Новый детский дом семейного типа появился в Ельске

Большой предновогодний подарок для большой семьи. Новый детский дом семейного типа появился в Ельске. Его новоселами стали супруги Логвиновы и 10 их приемных детей. Самому младшему всего год. Старшим по 13 лет. На строительство и обустройство их дома из республиканского и областного бюджетов выделено более 370 тысяч рублей. Здесь созданы все условия для воспитания детей, есть вся необходимая техника.

В Гомельской области сегодня проживает более 3,5 тысячи сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом более 80 % из них воспитываются в приемных семьях и детских домах семейного типа. Ельский для Гомельской области стал 48-м по счету.

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