Большой предновогодний подарок для большой семьи. Новый детский дом семейного типа появился в Ельске. Его новоселами стали супруги Логвиновы и 10 их приемных детей. Самому младшему всего год. Старшим по 13 лет. На строительство и обустройство их дома из республиканского и областного бюджетов выделено более 370 тысяч рублей. Здесь созданы все условия для воспитания детей, есть вся необходимая техника.