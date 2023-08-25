Новый детский сад на 200 мест открылся в Миорах

С детками мне повезло, и я надеюсь, что в своей работе мы сможем развить все их индивидуальные качества. Данный садик этому поспособствует. Мы будем дружным коллективом усердно работать, чтобы наше будущее поколение было поколением, которым можно гордиться.

Ольга Радишевич, воспитатель детского сада № 2 г. Миоры