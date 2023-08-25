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Новый детский сад на 200 мест открылся в Миорах
Еще один важный социальный проект реализован в Беларуси. Новый детский сад на 200 мест открылся в Миорах. Он стал украшением молодого разрастающегося микрорайона. На протяжении нескольких лет здесь идет активное возведение многоквартирных домов. В детском саду все оборудовано по самым современным технологиям: игровые комнаты, гимнастический и музыкальный залы, а также бассейн с системой безопасной очистки воды.
Детский сад нам очень удобен, потому что мы живем рядом. Замечательный детский сад, сделан по современным технологиям, очень хороший персонал! Придя в детский сад, оставив ребенка, мы точно знаем, что он остался в надежных, добрых, заботливых руках воспитателей, помощников.
С детками мне повезло, и я надеюсь, что в своей работе мы сможем развить все их индивидуальные качества. Данный садик этому поспособствует. Мы будем дружным коллективом усердно работать, чтобы наше будущее поколение было поколением, которым можно гордиться.
Арендное жилье для перспективных специалистов и молодых семей
И сегодня же в Миорах открыли многоквартирный дом. Ключи получили многодетные семьи, а также новоселье отмечают обладатели арендных квадратных метров - врачи, учителя, спасатели, сотрудники милиции. Все они - перспективные специалисты, которые связали свою жизнь с райцентром на севере страны.
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