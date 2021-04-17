Новый детский сад на 330 мест открыли сегодня в Мозыре

Приятное событие решили объединить с озеленением прилегающей территории.



Высадили около тысячи туй, берез, рябин и кленов. Прописку они обрели в одном из самых молодых и крупных микрорайонов города. Сейчас здесь активно застраиваются новые кварталы, жилье получают молодые и многодетные семьи. Возведение детского сада стало решением на перспективу, чтобы не было проблем с нехваткой мест.



Новое учреждение - это 8 блоков, которые соединены галереями, компьютерный класс с IT-песочницей, интерактивными партами и мультибордами. Также здесь бассейн и единственный в регионе лего-центр. По периметру - зеленые зоны, игровые и спортплощадки с безопасным покрытием. Кроме того, с появлением детского сада райцентр получил 95 новых рабочих мест.