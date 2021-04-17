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Новый детский сад на 330 мест открыли сегодня в Мозыре
Приятное событие решили объединить с озеленением прилегающей территории.
Высадили около тысячи туй, берез, рябин и кленов. Прописку они обрели в одном из самых молодых и крупных микрорайонов города. Сейчас здесь активно застраиваются новые кварталы, жилье получают молодые и многодетные семьи. Возведение детского сада стало решением на перспективу, чтобы не было проблем с нехваткой мест.
Новое учреждение - это 8 блоков, которые соединены галереями, компьютерный класс с IT-песочницей, интерактивными партами и мультибордами. Также здесь бассейн и единственный в регионе лего-центр. По периметру - зеленые зоны, игровые и спортплощадки с безопасным покрытием. Кроме того, с появлением детского сада райцентр получил 95 новых рабочих мест.
В целом к республиканскому субботнику сегодня присоединились почти 400 тысяч жителей Гомельского региона.
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