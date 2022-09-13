Новый детский сад открыли в Фаниполе

Большое дошкольное новоселье сегодня в Фаниполе. Там открыли детский сад. Для развития более 200 детей бассейн и смарт-центр, экологическая комната и мультстудия. Также интерактивные занятия организуют в центрах астрологии и занимательной сенсорики, патриотического воспитания и безопасности. Для юных спортсменов скалодром и тренажерный зал, будущих инженеров и ученых удивляют "умным зеркалом" и песочницей с дополненной реальностью. По последним образовательным трендам укомплектованы все 12 групп.



Детский сад в Фаниполе построили всего за год. Для города-спутника столицы это шестой такой объект. Всего же в Дзержинском районе 30 дошкольных учреждений, там занимаются почти 3 с половиной тысячи детей.