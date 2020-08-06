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Новый детский сад открыли в Копище

Инфраструктура населенных пунктов Минского района расширяется. Так, сегодня в Копище открыли новый социальный объект - детский сад, которого очень ждали местные жители - родители и их дети. Арт-студия, центр интеллектуальных игр, музыкальный и спортивный залы -дошкольное учреждение оборудовано всем необходимым для развития маленьких воспитанников.



Для них устроили и многочисленные тематические площадки на улице.
Подробности у Елены Витко (видео).

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